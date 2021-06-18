قتل زوجته أمام رضيعها.. ساعة ذكية كشفت الجريمة المروعة (التفاصيل)

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كشفت ساعة ذكية جريمة قتل مروعة ارتكبها يوناني أقدم على قتل زوجته أمام رضيعها ثم ادعى أن لصوصُا داهموا المنزل وقتلوها.

و قالت الشرطة اليونانية في بيان لها، الخميس إن رجلاً ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحموا منزله وخنقوا زوجته أمام رضيعهما البالغ من العمر 11 شهراً واحدًا، اعترف بأنه القاتل بعدما يزيد قليلاً عن شهر من إبلاغه عن مداهمة لصوص لمنزاله الواقع في إحدى ضواحي أثينا

وأعلن بيان الشرطة الذي نشرته صحيفة«ديلي ستار» البريطانية «فك لغز جريمة قتل امرأة يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو 2021»، مضيفاً أن ساعة ذكية في يد الزوجة الضحية البالغة من العمر 21 عامًا، أسهمت في تقديم أدلة ضد زوجها البالغ من العمر 33 عاماً«

ولفت البيان إلى غياب الأدلة في بداية القضية؛ إذ كان زوجها الجاني هو الشاهد الوحيد في القضية، غير أنه خدع المحققين في بدء التحقيقات مدعيًا أن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته أمام رضيعها البالغ من العمر شهرًا واحدًا.

وتابع البيان: أنه عقب مرور ما يزيد عن شهر أظهرت كاميرات المراقبة في المنزل وساعة يد ذكية كانت ترتديها الزوجة الضحية، أصدرت النيابة أمرًا بضبطه وإحضاره مجددًا ما اضطره على الاعتراف بجريمته.

و جاء في نص اعترافات المتهم إن مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة، مدعيًا أنه لم يتعمد قتلها.

ساعة ذكية تكشف جريمة مروعة

ساعة ذكية تكشف جريمة مروعة