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وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:34 مساءً
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم بحجم 1098 قيراطاً في بوتسوانا
فيديو
cnn arabic
الجمعة 18 يونيو 2021 11:25 صباحاً
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