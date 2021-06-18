أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

خفض جنيه في البقري والجاموسي.. اعرف سعر في اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

Print
خفض جنيه في البقري والجاموسي.. اعرف سعر اللبن في مصر اليوم الجمعة 18 يونيو 2021 خفض جنيه في البقري والجاموسي.. اعرف سعر في اليوم الجمعة 18 يونيو 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

يشهد سعر في ، انخفاض بمعدل جنيه في سعر كيلو اللبن الجاموسى والبقرى بمستهل تداول اليوم الجمعة 18يونيو 2021.

وانخفض سعر كيلو اللبن البقرى إلى 5 جنيه بدلأً من 6 والجاموسى إلى 11 جنيه بدلاً من 12 جنيه، فيما يواجه اللبن «ردة مؤقتة» في المعامل حاليا، إلا انه سرعان ما يستعيد سعره خلال الأسابيع المقبلة.

ويباع اللبن الجاموسي بالفنطاس (يزن ٥٠ كيلو)، ويختلف سعره من كل منطقة لأخرى، وسعر الجبنة يتفاوت حالياً، ويبلغ سعر صفيحة الجبنة سعة 20 كيلوغرام الطازجة «قائم» تتراوح من 500 جنيه إلى 640 جنيه حسب استخدام اللبن الجاموسي في صناعتها من عدمه وانخفض سعر الصفيحة بمعدل 10 جنيهات أخرى، فيما تقل عن ذلك حال استخدام اللبن البقرى بديلا عن الجاموسى .

وقال إيهاب شرابيه، نائب رئيس شعبة منتجي الألبان في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن اللبن الجاموسى والبقرى يواجه انخفاض حاليا بمعدل جنيه في الكيلو، مشيرا إلى وجود «ردة مؤقتة» في معامل الألبان يتأثر بها المربين.

وأوضح «شرابيه»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الردة الحالية في سعر اللبن طبيعية خاصة وأن هذا التوقيت من كل عام يتعرض البن إلى انخفاض في السعر لأسباب من بينها، وجود وفرة في المعروض من الألبان وبالتالي يقابل بندرة في الطلب والإقبال عليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»