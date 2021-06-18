نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والرابط .. جميع المحافظات 2021

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يترقب آلاف الطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢١، والتي سيتم إعلان نتيجتها نهاية الأسبوع الجاري في كافة محافظات مصر.

وتتيح مديرية التربية والتعليم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال تطبيق إلكتروني عبر الموبايل، أو عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بكل محافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وفي وقت سابق، كان عدد من مديريات التعليم في المحافظات أعلنت عن تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب أولا بأول بعد نهاية كل امتحان.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021

وقال الدكتور محمد سعد محمد وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية إن المؤشرات العامة مطمئنة للغاية، مشيراً إلى أنه وجّه جميع المصححين ومقدري الدرجات بمراعاة الدقة والشفافية وتغليب مصلحة الطالب وجبر الكسر لصالحه.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2021

وينشر «المصري اليوم» أسماء وصور أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بنسبة نجاح 83.9%، حيث تقدم للامتحان 162293 طالبا وطالبة حضر منهم (160432)، نجح منهم (134626) طالبا وطالبة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية (266) طالبا وطالبة، وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت 99.16% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 97.77% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح 96.79%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 96.7% والمكفوفين بنسبة نجاح 67.6%، وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح 99.9%.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 83.3% والإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 66.9%.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي سوهاج 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي أسوان 2021 (رابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الإسكندرية 2021 (الرابط)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الجيزة 2021 (الرابط )

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة يمكن الدخول من هنا

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