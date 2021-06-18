أخبار عاجلة

وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» -
رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة -
لبيب عن إيقاف أوباما: شائعات لزعزعة متصدر الدوري بفارق 18 نقطة -
872 فعالية متنوعة للأوبرا.. والجمهور بطل المشهد -
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية

Print
«تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالشرقية استعدادتها لبدء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2020/ 2021، على مستوي ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والمقرر لها في الفترة من السبت ١٩ يونيو الجاري حتي ١ يوليو المقبل، وسط تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية داخل اللجان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وقال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية، والتأكد من توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يؤدي نحو ٦٨ ألفا و٤٥٨ طالبا وطالبة الامتحانات داخل ٢٩٦ لجنة امتحانية، والتي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب .

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تم التشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، على أن يتم تسكين الطلاب في كل لجنة امتحانية مع مراعاة التباعد الجسدي بين الطلاب داخل اللجان، للوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وخاصة المستجد، فضلا عن قياس درجات الحرارة للطلاب قبل السماح لهم بالدخول، علاوة على تعقيمها بشكل دوري قبل وبعد أداء الإمتحانات.

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مديريات الأمن، والصحة، والتموين، ورؤساء المراكز والمدن، كلٌّ فيما يخصه لتأمين اللجان وتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحان، مع ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة، والتأكيد على التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المدارس واللجان الامتحانية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

السلطات الروسية تؤكد رصد أول إصابة بمتحور «دلتا+» من فيروس كورونا في البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

العراق : سلالة «دلتا» الهندية المتحورة من فيروس كورونا دخلت البلاد

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كارثة تهدد إندونيسيا بسبب تفشي سلالة «دلتا» لفيروس كورونا

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)

كيف نجت السياحة في الصين من فيروس كورونا؟ (فيديو)