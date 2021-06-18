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محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف لبحث تطوير المساجد الأثرية

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استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمكتبه صباح اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والنائب عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

تناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف لتطوير المساجد الأثرية وخاصة في مدينة المحلة الكبرى بالتوازي مع قيام محافظة الغربية بالمساهمة في تطوير ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بما يليق بمكانته الدينية والحضارية.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير والمحافظ اجتماعاً مع الأئمة والدعاة عن آليات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف لتطوير أساليب الدعوة الإسلامية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة أداء صلاة الجمعة بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى.

المصرى اليوم

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