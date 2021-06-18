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مول بارك أفنيو - الشيخ زايد

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على طريق إسكندرية الصحراوى يقع مول بارك افنيو على مساحة ٣٢ فدان والذي يتميز بالعديد من المزايا الفريدة التي لا توجد الا فيه على الطراز المعماري المميز

وفي إطار بناء نافورة موسيقية راقصة يزيد من تميز وإضفاء منظر ساحر للمياه في منطقة الشيخ زايد

بارك افنيو اكثر من مجرد مول تجارى

اول مول فى مصر يضم مساحات خارجية واسعه تضمن لزواره تجربة فريده من نوعها..

يعلن اتحاد شاغلين مول بارك أفنيو المقيد بجهاز تنمية الشيخ زايد تحت رقم 212 عن المناقصة العامة لتطوير نافورة المول الرئيسية وتركيباتها وتوصيلاتها واللاند سكيب المحيط بها وملحقاتها داخل مول بارك أفنيو.

وذلك وفق الشروط التالية:

1ـ تطلب كراسة الشروط من مقر الاتحاد الكائن بالدور الثاني بالمبنى الإداري بمول بارك أفنيو الكائن بالقطعة رقم واحد بالامتداد الشرقي طریق مصر إسكندرية الصحراوي مدینة الشیخ زاید ـ محافظة الجیزة.

2ـ ثمن الكراسة (5000) خمسة آلاف جنيه مصري فقط لا غير.

3ـ التأمين الابتدائي (75000) خمسة وسبعون ألف جنيه مصري فقط لا غير، ويسدد نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان بنكي غير مقترن بشرط ساري لمدة أربعة أشهر من تاريخ جلسة فض المظاريف الفنية.

4ـ جميع العطاءات تقدم في مظروفين (فني ـ مالي) في موعد غايته الساعة الحادية عشرة ظهرا من يوم جلسة فض المظاريف الفنية المحدد لها الخميس الموافق 8/ 7 /2021.

5ـ على السادة المقاولين والشركات الراغبين في تقديم عطاءاتهم تقديم ما يفيد عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، وسابقة الأعمال، وتكون جميع المستندات ممهورة بخاتم الشركة.

6ـ مدة سريان العطاءات أربعة أشهر من تاريخ فض المظاريف الفنية

7ـ للاستعلام الاتصال على التليفونات أرقام: 35320025 ـ 35320026 الخط الساخن: 15058 أو من خلال إرسال رسالة على البريد الالكتروني: info@parkavenueunion.com

مول بارك أفنيو - الشيخ زايد
مول بارك أفنيو - الشيخ زايد
مول بارك أفنيو - الشيخ زايد
مول بارك أفنيو - الشيخ زايد

المصرى اليوم

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