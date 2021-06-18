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وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:20 مساءً
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة»
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم
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الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:19 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
أعجب بثقافة العرب فتعلم لغتهم!
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 18 يونيو 2021 10:47 صباحاً
80
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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