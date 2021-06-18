إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى بالعراق

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عمق العلاقات المصرية والعراقية ؛ مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قاسما مشتركا فى مشروعات التنمية فى كافة القطاعات مما يجعله القاطرة لهذا التعاون بين البلدين ليكون بمثابة نموذج يحتذى به فى التعاون العربى المشترك.

وأعلن الوزير خلال استقبال المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق الذى يزور مصر حاليا على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص العراقى أنه تم التوافق على المقترح الذي تقدم به وزير الاتصالات العراقى بشأن إنشاء شركة مصرية عراقية للبدء فى مشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالعراق حيث سيعمل فريق مشترك من البلدين لبلورة الفكرة والوصول بها إلى حيز التنفيذ؛ مؤكدا على أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لترجمة محاور التعاون إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل؛ وأنه على استعداد لتلبية دعوة وزير الاتصالات العراقى لزيارة العراق؛ معربا عن تطلع الشركات المصرية للعمل فى السوق العراقى مع نظيراتها من الشركات العراقية.

كما أوضحعمرو طلعت أن الوزارة تضع كافة امكانياتها وخبراتها لدعم التعاون المشترك؛ مؤكدا على أنه قام ونظيره العراقى خلال لقائهما مع رئيس مجلس الوزراء المصرى باستعراض محاور التعاون التي تم الاتفاق عليها والتي تشمل الاتصالات والربط البيني، وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية، وتبادل الرؤى والخبرات بين مؤسستى البريد فى البلدين وتفعيل التعاون في مجال الخدمات البريدية وتقديم الخدمات المالية للمصريين في العراق وللعراقيين عبر البريد المصرى، بالإضافة الى التعاون فى مجال بناء القدرات وتعميق الخبرات التقنية فى علوم الاتصالات ، ورعاية الفكر الابتكارى وريادة الأعمال وإقامة شركات ناشئة مشتركة بين الشباب العراقى والمصرى، وكذلك التعاون فى مجالات الأمن السيبرانى والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، وحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس أركان شهاب وزير الاتصالات بجمهورية العراق على الاهتمام الكبير الذى توليه العراق لتنفيذ مشروع الربط البينى؛ مشيدا بالتجربة المصرية فى التحول الرقمى واهتمام العراق بالاستفادة المباشرة من هذه الخبرات من خلال التدريب والتأهيل، وإقامة شركة قابضة مصرية عراقية لتكون بمثابة اطار قانونى وتنظيمي يتم العمل من خلاله لتنفيذ المشروعات في السوق العراقى التى تخدم الشعب العراقى والمؤسسات الحكومية وتمثل قيمة مضافة استثمارية للجانبين.

وأضاف ان مشروع البريد يمثل أهمية كبرى بالنسبة للعراق؛ معربا عن تطلعه الى تعميق التعاون فى هذا المجال وأن تكون مصر من احدى الدول الرئيسية التى يتم نقل حركة البريد العراقى اليها نظرا لما يتمتع به البريد المصرى من خبرات فى تقديم خدمات بريدية مختلفة بما يحقق استفادة للمودعين.

ودعا المهندس أركان شهاب الدكتورعمرو طلعت لزيارة العراق؛ مؤكدا على انه سيتم تنظيم منتدى أعمال فى العراق سيتم من خلاله توجيه الدعوة للشركات المصرية للتعرف على سوق العراق الواعد والعمل به؛ وستقوم الحكومة العراقية بتقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات.

وأكد السفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية لدول المشرق العربى على أن هناك رؤية وتوجه للقيادة المصرية لتعميق العلاقات مع العراق؛ مثمنا على قرار البرلمان العراقى الخاص باعتماد آلية النفط مقابل الإعمار مع مصر والذى يمثل خطوة هامة فى دعم العلاقات الثنائية ويمكن الاستفادة منه فى مجالات الاتصالات والنقل والاسكان؛ مشيرا إلى تطور العلاقات المصرية العراقية الأردنية فى ضوء العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية مشتركة فى مجالات مختلفة.

وأشار المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال الاجتماع إلى مجالات التعاون المقترحة بين جهازي تنظيم الاتصالات فى مصر والعراق.

و أوضح المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فرص التعاون فى وضع آليات مشتركة لرفع كفاءة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.