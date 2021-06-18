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حبس عصابة العملات المزيفة بحلوان

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حبس عصابة العملات المزيفة بحلوان حبس عصابة العملات المزيفة بحلوان

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حبست نيابة حلوان ربة منزل وعاطلا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة وترويج عملات نقدية بالمعصرة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط وحدة مباحث القسم بانتشار العملات المزيفة بين المواطنين بمدينة حلوان والمعصرة وضواحيهما.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا وربة منزل يتخذان من دائرتى قسم شرطة حلوان والمعصرة مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، بحوزتهما مبلغ مالى من عملات مزيفة.. بمناقشتهما اعترفا بالواقعة.

المصرى اليوم

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