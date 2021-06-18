صانع العجوة خنق مراته حتى الموت ..تفاصيل هروب الزوج فى 15 مايو

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تكثف اجهزة الامن بالقاهرة جهودها لضبط المتهم بخنق زوجته خنقا فى 15 مايو ،وتبين من التحريات ان المتهم مقاطع اهله منذ اكثر من 20 عاما

وكشفت التحرات ان القاتل يعمل فى تجميع التمور وتصنيعها كمنتجات “عجوة” ويوم الواقعة تشاجر مع زوجته وقام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام طفلها باخطار الجيران وعند وصولهم اكتشفوا وفاتها وهروب الزوج .

وكان قسم شرطة مدينة 15 مايو، قد تلقى بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعى "ف، أ " 53 عاما في محل سكنهما ، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، ، باستخدام إيشارب