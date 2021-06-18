★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الفريق في الثامنة والنصف مساء اليوم بفندق إقامة البعثة في تونس؛ استعدادا لمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي والمقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ السبت.

ويستعرض المدير الفني للأهلي خلال محاضرته مع اللاعبين نقاط القوة والضعف في فريق الترجي التونسي، من خلال لقطات الفيديو المجمعة لمباريات الفريق المنافس، ثم يقوم بتوجيه تعليماته الفنية وتحديد مهام اللاعبين في مواجهة الغد أمام بطل تونس.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء غدٍ السبت على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس في تونس، ويسعى الأهلي خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية، وتسهيل مهمته في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم 26 يونيو الجاري.