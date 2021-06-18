موسيمانى يتحدث عن تفاصيل مباراة الأهلي والترجى فى مؤتمر صحفى الليلة

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يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، ومعه كابتن الفريق اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة في استاد رادس، ويتحدث خلاله المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق أمام وسائل الإعلام عن مواجهة الترجي التونسي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب حمادي العقربي باستاد رادس؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة الترجي في السادسة مساء غد السبت؛ بهدف تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تونس في مدينة رادس، وتسهيل مهمة الفريق، في مباراة العودة المقرر إقامتها بالقاهرة يوم26 يونيو الجاري بالقاهرة.