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9 حالات غش بـ«حقوق الاسكندرية» بامتحانات نهاية العام.. و«الزراعة»: لا يوجد حتى الآن

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9 حالات غش بـ«حقوق الاسكندرية» بامتحانات نهاية العام.. و«الزراعة»: لا يوجد حتى الآن 9 حالات غش بـ«حقوق الاسكندرية» بامتحانات نهاية العام.. و«الزراعة»: لا يوجد حتى الآن

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أعلن الدكتور فايز حسين، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب في جامعة الإسكندرية، ضبط 9 حالات غش منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحتى الأن، مشيراً إلى أن الامتحانات بدأت في الكلية يوم 12 يونيو الجارى وتنتهى 15 يوليو المقبل.

وأوضح «حسين»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم احالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس التأديب الابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة ادارة الشؤون القانونية فيما نسب إليهم من غش في محاضر المراقبين.

وأشار إلى أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء وتم تهيئة اللجان لتمكين الطلاب من اداء الامتحانات في سهولة ويسر، فضلاً عن الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اتساقاً مع خطة وزارة الصحة وجامعة الإسكندرية في مواجهة المستجد، حيث يتم التأكيد على منتسبى الكلية من أساتذة وطلاب بمراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم اللجان قبل وبعد الاختبارات.

ولفت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضي بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة ترم كامل ومن يخل بنظام الامتحانات يتم الغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي ارتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان .

وفى كلية الزراعة بالشاطبى، قال الدكتور محمد بهى الدين عميد الكلية، أنه حتى الآن لم يتم رصد أي حالات غش بين الطلاب.

وأضاف العميد، أن الإمتحانات تعقد وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وجميع القائمين على المنظومة، والتى تتضمن تعقيم وتطهير المدرجات، وإلزام جميع القائمين على العملية الإمتحانية، بارتداء الكمامة الطبية،، وتوفير كافة أدوات التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد كل لجنة، وتخصيص لجنة للعزل الصحي بالكلية، فضلا عن تخصيص غرفة عمليات خاصة للتعامل مع الحالات الطارئة ومتابعة سير الامتحانات ،وتحديد علامات على بوابة الكلية تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمباني ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وذلك تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية.

المصرى اليوم

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