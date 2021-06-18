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تعرف عل حكاية سيدة التجمع مع القطط ..تفاصيل

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تعرف عل حكاية سيدة التجمع مع القطط ..تفاصيل تعرف عل حكاية سيدة التجمع مع القطط ..تفاصيل

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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للتحرى عن واقعة اتهام سيدة بحيازة عدد كبير من القطط وازعاج الجيران بمنطقة التجمع الأول حيث تبين من معاينة الشقة ان ربة منزل تقيم مع عدد كبير جدا من القطط بأنواعها ما يثير ازمة فى العقار الذى تقيم به فضلا عن إنبعاث روائح كريهة من داخل الشقة بسبب فضلات القطط .

تلقى قسم شرطة التجمع الاول بلاغا من الاهالى بقيام سيدة بتربية عدد كبير من القطط بأنواع مختلفة دون الاهتمام بنظافتها مما تسبب في انتشار روائح كريهة بالعقار، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان العقار وتبين وجود عدد كبير من القطط داخل الشقة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة فضلا عن تكلييف فريق من الطب البيطرى بفحص حالة القطط .

المصرى اليوم

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