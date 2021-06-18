أخبار عاجلة

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى -
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة» -
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة» -
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

بالكماشة والزرادية.. كورونا منع دينا من ممارسة طب الأسنان فأبدعت فى "الريزن"

Print
مواضيع متعلقة
فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف

فرحه جمهور الأهلي بإحراز الهدف الثاني في مرمي الترجي عن طريق محمد شريف

اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء

اعتراض هستيري من موسيماني ودكة الاهلي والمطالبة بركلة جزاء

حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه

حسام حسن ينفعل علي حكام مباراة الاتحاد والمحلةهو في ايه

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب

هل هتلغى الـ10 جنيه البلاستيك الـ10 جنيه الورق مع أحمد يعقوب