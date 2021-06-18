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67500 مواطن يحصلون على الجرعة الأولى للقاح كورونا في القليوبية

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67500 مواطن يحصلون على الجرعة الأولى للقاح كورونا في القليوبية 67500 مواطن يحصلون على الجرعة الأولى للقاح كورونا في القليوبية

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 67500 مواطن، منهم 12502 شخص حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى و11440 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و11494 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا

كما حصل 9681 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها و6144 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر و4905 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية و2647 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر، و4177 حالات بالوحدة الصحية بالحى الثانى بمدينة العبور، و4510 مواطن بالوحدة الصحية بمشتهر

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه تم البدء في تطعيم الجرعة الثانية للمصل، حيث تم تطعيم 11716 شخصا بالجرعة الثانية حتى الآن

وأوضحت المديرية، أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في أعمال التطعيمات للقاح المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة

وأعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، انتشار عدد من فرق التطعيم للقاح فيروس كورونا المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن كما تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، والمواطنين في دور المسنين، وكذلك ومرضى الغسيل الكلوي

المصرى اليوم

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