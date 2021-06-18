24.6 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الدبلومات الفنية أمام 90 لجنة بالإسكندرية غداً

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أنهت مديرية التربية والتعليم في الاسكندرية، استعداداتها لبدء امتحانات الدبلومات الفنية والمقرر لها غداً السبت، وسط مراعاة تامة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، أن عدد الطلاب المقيدين والذين يخوضون امتحانات الدبلومات الفنية (زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج، ومهني)، السبت المقبل يبلغ 24 ألف و665 طالب وطالبة، أمام 90 لجنة موزعة على التخصصات بواقع 39 للتعليم الصناعي، و45 للتعليم التجاري والفندقي و6 لجان للتعليم الزراعي.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز 23 استراحة للمراقبين 18 للرجال و14 للسيدات، وتم توفير سبل الراحة بها من أسِرّة ولوازمها ومراوح وثلاجات ومبردات مياة وأجهزة تليفزيون وريسيفرات، وذلك عن طريق اللجنة الثلاثية ومشرف عام الاستراحات بالمديرية .