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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر 3 أحياء بمدينة العريش

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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر 3 أحياء بمدينة العريش وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر 3 أحياء بمدينة العريش

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قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، بمواصلة أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة ، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، تم تغطية أحياء الضاحية والمرحلة الرابعة وعاطف السادات بمدينة العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

أضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

المصرى اليوم

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