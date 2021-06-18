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ارتفع سعر الذهب في مصر، في صباح اليوم الجمعه 18 يونيو ، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعه ليصل الذهب لأقل سعر له منذ فترة طويلة، ويتوقع الخبراء ارتفاعه قليلا خلال اليوم بسبب ارتفاعه عالميا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعه، 874 جنيه، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 765 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 656 جنيه، والجنيه الذهب، بسعر 6150 جنيهات.

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا بشكل طفيف فى محاولة لتعويض بعض الخسائر التى حققها خلال الإسبوع إلا أنه يتجه لأسوء اسبوع له منذ شهور وذلك بسبب اعلان الإتحادى الإتحادى اتجاهه نحو تقليل الدعم خلال العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب صباح الجمعة بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت التعاملات الفورية بنفس النسبة ولكنهما مازالا فى أسوء حالتهم حيث مازال الإنخفاض 5٪ عن آخر سعر مرتفع حققته.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو ، 788.07 جنيه، وكان مساء الخميس 781.69 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,788.37 $ وكانت مساء الخميس، 1،773.49 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الجمعه، 18 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 872 إلى 874 عيار 22 799 إلى 801 عيار 21 763 إلى 765 عيار 18 654 إلى 656 عيار 14 509 إلى 510 عيار 12 436 إلى 437 الاونصة 27،119 إلى 27,190 الجنيه الذهب 6،104 إلى 6,120 الكيلو 872،000 إلى 874,286

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في بداية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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