أخبار عاجلة

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى -
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة» -
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة» -
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عاد للارتفاع .. في وعالميا صباح اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

Print
عاد للارتفاع .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعه 18 يونيو 2021 عاد للارتفاع .. في وعالميا صباح اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر، في صباح اليوم الجمعه 18 يونيو ، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعه ليصل الذهب لأقل سعر له منذ فترة طويلة، ويتوقع الخبراء ارتفاعه قليلا خلال اليوم بسبب ارتفاعه عالميا.

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم الجمعه، 874 جنيه، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 765 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 656 جنيه، والجنيه الذهب، بسعر 6150 جنيهات.

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا بشكل طفيف فى محاولة لتعويض بعض الخسائر التى حققها خلال الإسبوع إلا أنه يتجه لأسوء اسبوع له منذ شهور وذلك بسبب اعلان الإتحادى الإتحادى اتجاهه نحو تقليل الدعم خلال العام المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب صباح الجمعة بنسبة 0.5٪، كما ارتفعت التعاملات الفورية بنفس النسبة ولكنهما مازالا فى أسوء حالتهم حيث مازال الإنخفاض 5٪ عن آخر سعر مرتفع حققته.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في بداية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو ، 788.07 جنيه، وكان مساء الخميس 781.69 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,788.37 $ وكانت مساء الخميس، 1،773.49 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في صباح اليوم الجمعه، 18 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 872 إلى 874
عيار 22 799 إلى 801
عيار 21 763 إلى 765
عيار 18 654 إلى 656
عيار 14 509 إلى 510
عيار 12 436 إلى 437
الاونصة 27،119 إلى 27,190
الجنيه الذهب 6،104 إلى 6,120
الكيلو 872،000 إلى 874,286

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في بداية التعاملات اليوم الجمعه 18 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 900.65 جنيه 57.50 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 825.60 جنيه 52.71 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 788.07 جنيه 50.31 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 675.49 جنيه 43.12 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 525.38 جنيه 33.54 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 450.33 جنيه 28.75 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 375.27 جنيه 23.96 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 6,304.56 جنيه 402.48 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28,013.39 جنيه 1,788.37 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 90,065.12 جنيه 5,749.74 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 900,651.24 جنيه 57,497.43 $

إقرأ أيضا :

«ينتظر أحداثا هامة».. انخفاض سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 16 يونيو 2021

«أقل سعر من أسابيع».. سعر الذهب في مصر وعالميًا بمنتصف التعاملات اليوم الإثنين 14 يونيو 2021

استقر عند هذا السعر.. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 13 يونيو 2021

«استقرار عند الانخفاض».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم السبت 12 يونيو 2021

هبوط مفاجئ.. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف تعاملات اليوم الجمعة 11 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

مصرع شاب غرقا في مصيف مطوبس

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»