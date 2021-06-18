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مصرع عامل متفحما في حريق بقنا

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مصرع عامل متفحما في حريق بقنا مصرع عامل متفحما في حريق بقنا

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لقي عامل مصرعه الجمعة متفحمًا أثر نشوب حريق داخل منزل بنجع العروبة بمركز قفط

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق داخل منزل بنجع العروبة في قفط ووجود جثة

فتم الدفع بسيارات الإطفاء برئاسة العقيد هانى الأتربى مدير الدفاع المدني والحريق بقنا لمكان الحريق وتمكنت من إخماد الحريق ومنح عنه مصرع عبدالمقصود عبدالرحيم محمد، 45 عامًا بعد تفحمه داخل المنزل وتم الدفع بسيارة إسعاف وتم نقله لمشرحة مستشفى قفط

فتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

اسعاف - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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