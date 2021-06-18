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لمواجهة الفطر الأسود وكورونا.. رفع 6 أطنان قمامة من قرية بغداد بوسط سيناء

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لمواجهة الفطر الأسود وكورونا.. رفع 6 أطنان قمامة من قرية بغداد بوسط سيناء لمواجهة الفطر الأسود وكورونا.. رفع 6 أطنان قمامة من قرية بغداد بوسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء استمرار حملات النظافة والتطهير في جميع شوارع مدينة الحسنة والقري والتجمعات التابعة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة الفطر الاسود وكورونا ومنعا لانتشار الأمراض.

وأكد أسامه أحمد رئيس مركز ومدينة الحسنة، على تنظيف شوارع قرية بغداد ورفع القمامة من الشوارع كما تم تنظيف ميدان قرية بغداد، لافتًا إلى رفع 6 أطنان من المخلفات والقمامه المتراكمة.

ناشد المواطنين بضرورة إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضارى، وحرصآ على صحة وسلامة المواطنين، بجانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروسي الفطر الاسود وكورونا المستجد.

أشار رئيس المدينة أن ذلك يأتي في أطار حملة تظافة المدينة والتي يتم تنفيذها تخت شعار «مدينة نظيفة بلا نفايات».

المصرى اليوم

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