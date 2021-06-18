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حالة الطقس اليوم الجمعة .. نشاط الرياح ودرجة الحرارة تصل لـ 39

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بمقدرار طفيف وفق تقرير حالة الطقس في مصر، وترتفع درجة الحرارة خلال طقس اليوم بمقدرار درجة واحدة على أغلب الأنحاء، وتكون درجات الحرارة اليوم بصفة عامة للعظمي من 25 درجة في السلوم و39 درجة في أسوان وأبوسمبل والأقصر وإدفو.

تتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس اليوم بين الحارة والمعتدلة خلال ساعات النهار، والمعتدلة واللطيفة خلال ساعات الليل.

ويكون الطقس حار نهارًا على القاهرة وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري ، ويكون معتدلاً نهارًا على السواحل الشمالية حسب توقعات الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم.

ويتوقع أن تكون حالة الطقس معتدلة خلال ساعات الليل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، ولطيفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري.

يكون حالة البحر الأحمر من معتدل لمضطرب والرياح شمالية غربية والموج ارتفاعه بين مترين إلى 3 أمتار، أما البحر المتوسط فيكون معتدل وارتفاع الموج بين متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب البحر

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الغربية، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة بينما يكون شمالية غربية على باقي أنحاء الجمهورية وسرعتها بين 15 و18 عقدة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في

ترتفع درجة الحرارة في القاهرة اليوم بمقدار درجة واحدة للعظمي والصغري وتكون اليوم 33-21، وترتفع درجة الحرارة في الإسكندرية درجة واحدة للعظمي والصغري أيضًا عن طقس أمس وتكون اليوم 28-20 درجة.

ويشير تقرير أخبار الطقس إلي درجات الحرارة اليوم التالية: طنطا 33-20، دمياط 27-20، بلطيم 28-20، الزقازيق 32-20، المنصورة 32-20، شبين الكوم 33-20، دمنهور 30-20، سيوة 34-19، مطروح 26-19، الإسماعيلية 33-19، السويس 33-19، شرم الشيخ 36-25، الغردقة 36-25، العريش 29-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة اليوم في أسوان 39-25، أسيوط 36-22، الفيوم 35-21، الأقصر 39-25، قنا 37-25، إدفو 39-26، سوهاج 36-23، أبوسمبل 39-26، المنيا 35-22، بنى سويف 35-21، الوادي الجديد 35-25 درجة.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب البحر

المصرى اليوم

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