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«الحج في زمن الأوبئة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«الحج في زمن الأوبئة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «الحج في زمن الأوبئة».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول «الحج في زمن الأوبئة». وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الإسلامية تميزت باليسر والمرونة ورفع الحرج عن الناس ومراعاة ظروفهم المتنوعة.

وأضاف، أن المتأمل في أركان الاسلام، ومنها الحج، يجد انها تخاطب المستطيع الذي يقدر على الأداء، فالاستطاعة بدنية ومالية، فمن لم يجد مالا سقط عنه الفرض حتى يتوفر المال.

أشار إلى أن من بين الاستطاعة الآمن والأمان، سواء كان من عدو أو أوبئة، ونظرًا للتجمع الكبير للمسلمين أصبح الخطر والضرر من إثر الأوبئة وانتشارها وسط الزحام قويا، ما يقتضي منع الناس من المخاطرة بأنفسهم، ولذا كان لولي الأمر أن يتخد من الإجراءات ما فيه حماية للنفس.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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