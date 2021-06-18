أخبار عاجلة

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام -
خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب -
قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور) -
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» -
عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو» -
نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ -
تقرير للأمم المتحدة يتهم مدربين روسا بالقتل والنهب في أفريقيا الوسطى -
السلطات القضائية للحوثيين تأمر بإعدام «أمير خلية صنعاء بالقاعدة» -
الزمالك يسعى لحسم صفقة «شبانة» -
زادة: الزمالك حفظ حقوقه بالعقد وقرار المجلس في غرامة محمد ابراهيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أوقاف شمال سيناء تستعد لصلاة الجمعة بتعقيم المساجد

Print
أوقاف شمال سيناء تستعد لصلاة الجمعة بتعقيم المساجد أوقاف شمال سيناء تستعد لصلاة الجمعة بتعقيم المساجد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد. وأشار الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إلى قيام العاملين في المساجد بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس.

ناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

وزير السياحة لوفد أوكراني: مصر مقصد مثالي لمن يبحث عن سفر آمن وممتع طوال العام

خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب

خبيرة تغذية: السمك والمكسرات يهديان الأعصاب

قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)

قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»