أوقاف شمال سيناء تستعد لصلاة الجمعة بتعقيم المساجد

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استعدت مديرية أوقاف شمال سيناء لصلاة الجمعة، بتطهير وتعقيم المساجد. وأشار الدكتور إبراهيم جمعة مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إلى قيام العاملين في المساجد بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس.

ناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصل وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

ووجه جمعة، خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.