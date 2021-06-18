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رشوان توفيق : الناس بتدور على ماسبيرو زمان علشان يشوفوا عتاولة الفن ()

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رشوان توفيق : الناس بتدور على ماسبيرو زمان علشان يشوفوا عتاولة الفن (فيديو) رشوان توفيق : الناس بتدور على ماسبيرو زمان علشان يشوفوا عتاولة الفن ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان الكبير رشوان توفيق، إن الناس تبحث عن الجيد والأعمال القديمة التي قدمت.

وأضاف لـ «المصري اليوم»: «الناس بتدور على ماسبيرو زمان، علشان بتدور على الأعمال الكويسة، وبيتناقشوا على أعمال، ويشوفوا عتاولة الفن الموجودين وبيعملوا أحاديث معاهم».

وتابع: أنا بقعد أتفرج على يوسف بك وهبي، وهو بيتكلم، بلاقي مستوى ثقافي عالي جدًا، لافتًا أنه من الضروري إبلاغ الرقابة عن الأعمال، كنا زمان بيحضروا معانا التصوير ومكانش وقتها فيه الخروج الأخلاقي اللي إحنا فيه، أنا شفت مشهد سيدتين قاعدين واحدة ركبتها باينة والتانية بتقولها إيه الرجلين الجميلة دي، هل ده صح يحصل في مسلسل؟

المصرى اليوم

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