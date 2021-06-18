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كشفت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، كواليس توقف إحدى المسلسلات عن العرض، قائلة: «فيه مسلسل اسمه الوفاء بالبيعة»، وكان الراحل وفاء رضا، كتب منه ثلاثين حلقة، وتم الموافقة عليه من الأزهر بخاتم الموافقة، وتم بيعه لرئيس قطاع التليفزيون راوية بياض، وواقفت عليه وعجبها».

وأضافت الفنانة لـ «المصري اليوم» أنه توقف وقت الثورة وجاءها المؤلف ليوصيها بالاهتمام بالمسلسل، لافتة: «أمني أمانة ليوم الدين وساب المسلسل إني أخرجه للنور، قلت طب إزاي، والورق عندي وكل لما أبص للورق أقول شيلتني مسؤولية صعبة، مسلسل مكتوب بطريقة جميلة».