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«بنحبك وأنت اللي هتحل مشكلتنا».. عفاف شعيب توجه رسالة للرئيس ()

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«بنحبك وأنت اللي هتحل مشكلتنا».. عفاف شعيب توجه رسالة للرئيس السيسي (فيديو) «بنحبك وأنت اللي هتحل مشكلتنا».. عفاف شعيب توجه رسالة للرئيس ()

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وجهت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح ، لحل إشكالية الفن قائلة: «بنطالب بلقاء الرئيس اللي بنحبه كلنا، مش هينفع غير كده، وأنت الوحيد اللي هتحل مشكلتنا، كلنا اخترناك بقلوبنا وبنحبك، أرجوك اقعد معانا علشان تفهم النجوم الكبار عايزين إيه».

وأضافت الفنانة لـ «المصري اليوم»: «أنا حزينة على الفن واللي وصلنا له، فيه ناس عباقرة وهما اللي بنوا التليفزيون طوبة طوبة وقاعدين في البيت، القوى الناعمة مش عارفة توصل، لازم الرئيس يقعد معانا ويحل لنا إشكالية الفن».

وتابعت: «في ممثلين باعت فرش بيتها عشان تاكل وتعيش.. وفي ناس نايمة على البلاط وهم نجوم كبار، أنا بزعل على زمايلي».

المصرى اليوم

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