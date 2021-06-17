السجن 4 أشهر والإبعاد لمقيم مدان بجريمة تستر
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شهدت مدينة أبها وضواحيها بمنطقة عسير، بعد ظهر اليوم، أمطارا متواصلة بكميات غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بكميات كبيرة من البرد، خاصة...
أبها: غلا أبو شرارة تصوير: رشود الحارثي، سعيد مشهور
07 ذو القعدة 1442 هـ
بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مع قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة...
مكة المكرمة: الوطن
07 ذو القعدة 1442 هـ
بعد أن تعثر لأكثر من 8 سنوات، وجه أمين منطقة نجران عيد بن نايف العتيبي، بلدية محافظة خباش، باستكمال مشروع الطريق الرئيسي بالمحافظة،...
نجران: سالم آل كليب
07 ذو القعدة 1442 هـ
أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني علي العميري، أن شركات ومؤسسات الحج المشاركة في هذا العام، 190 شركة ومؤسسة، مهيأة لخدمة...
مكة المكرمة: فهد الإحيوي
07 ذو القعدة 1442 هـ
نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم الأربعاء، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل...
الرياض : سعود الخزيم
06 ذو القعدة 1442 هـ