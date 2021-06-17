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وكيل القليوبية يتابع الأعمال الإنشائية بمراكز شباب وأندية المحافظة

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تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، عددًا من الأعمال الإنشائية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وشملت المتابعة أعمال إنشاء المبنى الإداري بمركز شباب ترسا التابع لإدارة شباب طوخ والذي يتم إنشاؤه من قبل الوزارة والملعب القانوني بمركز شباب سنديون التابع لادارة شباب قليوب ووجه الصبروط الادارة الهندسية بالمديرية بدراسة أسباب توقف العمل به وحمام السباحة بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة، والمنفذ بنظام حق الانتفاع والذي يعد جاهزا للافتتاح والتشغيل، وكذلك حمام سباحة مركز شباب بيجام بشبرا الخيمة تحت الانشاء بنظام حق الانتفاع BOT، كما شملت الجولة متابعة رفع كفاءة المبنى الإداري بنادي مسطرد بشبرا الخيمة ضمن الخطة الاستثمارية .

ووجّه الصبروط بضرورة انجاز العمل في المشروعات الاستثمارية والانشائية بمراكز الشباب مؤكدا على اهمية الإنشاءات الاستثمارية التي تحدث طفرة نوعية بمراكز الشباب سواء من الناحية الإنشائية والخدمات التي يقدمها المركز.

وتسعى استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبناء الإنسان المصري دون تحمل الدولة المصرية أي أعباء مالية لتسيير الدولة المصرية في طريق البناء والتعمير والاستثمار في العنصر البشري لخلق جيل جديد قادر على مواكبة عجلة التقدم.

الصبروط يتفقد مراكز الشباب - صورة أرشيفية
الصبروط يتفقد مراكز الشباب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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