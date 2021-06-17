محافظ مطروح يلتقي بمدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية

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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع المهندس جمال الفايز مدير صندوق تنمية البادية، نائباً عن الشريفة زين الشرف بمقر الصندوق، حيث رحب الفايز به، مثمنا العلاقات التاريخية بين الأردن ومصر، ومشيدًا بالتعاون والتكامل بين البلدين في مجال المراعي.

واستمع محافظ مطروح -بحسب بيان الخميس- إلى شرح عن دور الصندوق الذي بدأ أعماله في 2006 بهدف تعزيز الجهود الوطنية لحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال تنمية المجتماعات المحلية وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما اطلع على محاور عمل الصندوق التي تتضمن تنمية المجتمعات المحلية والادارة المستدامة للموارد الطبيعية وتطوير الخدمات الاساسية كالتعليم والصحة والبنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتطوير القطاعات الاستثمارية والسياحية.

كما تعرف على مواقع عمل الصندوق في أربع مواقع تقع في البادية الشمالية والجنوبية والوسطى واكد على ان كافة الانشطة تتم من خلال التخطيط بالمشاريع مع مشاركة المجتمعات المحلية.

وأشاد محافظ مطروح بدور الصندوق مؤكداً ان محافظة مطروح اتخذت خطوات جادة مع انشاء صندوق تنمية المراعى ودعم الثروة الحيوانية من خلال مشروع المراعي، مضيفًا أنه سيكون هناك تعاون بناء وتبادل للخبرات في الفترة المقبلة.