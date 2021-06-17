"الدغيري" وكيلاً للدراسات العليا بجامعة شقراء

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أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ - بناءً على ترشيح من رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف - قراراً بتكليف الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الدغيري وكيلاً للجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة التي تنفذها الجامعة لتطوير منظومة العمل الإداري والأكاديمي بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها، وبما يساهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ويعد "الدغيري" من الكوادر الأكاديمية المتميزة، حيث حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الجغرافيا الاقتصادية من جامعة ليستر البريطانية، وعمل رئيساً لقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ثم وكيلاً لعمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة، ووكيلاً لعمادة شؤون المكتبات، وبعد ذلك شغل منصب عميد كلية العلوم والآداب بمحافظة عيون الجواء.