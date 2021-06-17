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اكتشف غيابا جماعيا.. وكيل الإسكندرية تحيل جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق

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أحالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، جميع العاملين بمركز شباب العامرية والمطار، وإدارة فرع شباب العامرية التابع له المركزان، إلى ادارة الشؤون القانونية للتحقيق معهم لغيابهم عن العمل بشكل جماعي.

جاء قرار الإحالة أثناء جولة مفاجئة قامت بها «صفاء»، الخميس، لضبط المنظومة الرياضية على مستوى الإسكندرية.

وكشفت الجولة المفاجئة لمركز شباب العامريه عدم تواجد أي موظف سوى مدير المركز فقط، ولا يوجد أي من موظفى الفترة الصباحية وعددهم ٣ موظفين ولم يتوفر بالمركز أي إجراءات احترازية ومستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.

وقالت أن المحطة الثانية من الجولة كانت في مركز شباب المطار، حيث لم يتواجد بالمركز سوى مدير المركز فقط، ولا يوجد أي سوى موظفة واحده من إجمالي 4 موظفين في الفترة الوسطى، ولا يوجد مشرف أنشطة للصالات ولم يتوفر بالمركز أي إجراءات احترازية ومستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب، ولذلك جرى احالة الجميع بكامل هيئتهم إلى التحقيق وكذا العاملين بمتابعة فرع شباب العامريه.

وأوضحت أن هذه الجولات للهيئات الشبابيه والرياضيه تأتى بهدف الوقوف على مدى الانضباط داخل تلك الهيئات وكذا تفقد الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذا تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية، بمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة .

يشار إلى أنه أحيل خلال أسابيع أحيل جميع العاملين بمركز شباب السيوف ٢ إلى التحقيق وكذا العاملين بمتابعة فرع شباب المنتزه، لتغيبهم عن العمل وذلك أثناء جولة مفاجئة لوكيل الوزارة.

جولة مفاجئة كشف غياب جماعى .. إحالة جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق فى الاسكندرية (صور)
جولة مفاجئة كشف غياب جماعى .. إحالة جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق فى الاسكندرية (صور)
جولة مفاجئة كشف غياب جماعى .. إحالة جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق فى الاسكندرية (صور)
جولة مفاجئة كشف غياب جماعى .. إحالة جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق فى الاسكندرية (صور)
جولة مفاجئة كشف غياب جماعى .. إحالة جميع العاملين بمركزى شباب العامرية والمطار للتحقيق فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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