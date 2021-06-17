أخبار عاجلة

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد -
شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته -
قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها -
خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إخماد حريق نشب أعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد حريق نشب، مساء اليوم الخميس، بغرفة أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بعقار خلف مطعم شهير بشارع متفرع من الشهداء بمنطقة محطة الرمل.

وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب الحريق بغرفة أعلى سطح العقار المشار إليه، يقطنها شخص واحد.

وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 3 سيارات إطفاء ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية
بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية
بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية
بالصور- إخماد حريق نشب اعلى سطح عقار في محطة الرمل بالإسكندرية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

عماد الدين أديب: «30 يونيو لازم يكون العيد القومي لمصر مع احترامي لـ23 يوليو»

اختتام تدريب أعضاء النيابة الادارية بالأكاديمية الوطنية

اختتام تدريب أعضاء النيابة الادارية بالأكاديمية الوطنية

نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ

نشطاء شبان: يجب على بايدن «الجبان» الوفاء بوعوده بشأن المناخ