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زيزو: سعيد وفخور بالوصول إلى 100 مباراة مع أعظم نادٍ

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زيزو: سعيد وفخور بالوصول إلى 100 مباراة مع أعظم نادٍ زيزو: سعيد وفخور بالوصول إلى 100 مباراة مع أعظم نادٍ

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أعرب أحمد سيد زيزو، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن سعادته البالغة بعد مشاركته في 100 مباراة مع نادي الزمالك.

كان زيزو وصل إلى 100 مباراة مع نادي الزمالك، بعد مشاركته في مباراة أسوان، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز

وأحرز زيزو هدفين خلال مواجهة أسوان، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

وكتب اللاعب عبر صفحته على إنستجرام: «سعيد وفخور بالوصول إلى 100 مباراة مع أعظم نادٍ وسعيد بإحراز هدفين والفوز، مباراة رائعة يا شباب».


يذكر أن زيزو انتقل إلى صفوف الزمالك، في يناير 2019، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم.

المصرى اليوم

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