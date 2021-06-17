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صدور قرار اعفاء الاردنيين من رسوم دخول المواقع الاثرية والسياحية

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صدور قرار اعفاء الاردنيين من رسوم دخول المواقع الاثرية والسياحية صدور قرار اعفاء الاردنيين من رسوم دخول المواقع الاثرية والسياحية

جى بي سي نيوز :- صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قراراً بالموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين في برنامج "أردننا جنة"، وإعفاء الأردنيين المشاركين في البرنامج من رسوم دخول المواقع الأثرية والسياحية.
وبحسب عدد الجريدة الرسمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين في برنامج أردننا جنة والمقدرة بنحو 8ر5 مليون دينار، من المخصصات المرصودة لهذه الغاية لدى هيئة تنشيط السياحة، ووزارة السياحة والآثار.

جي بي سي نيوز

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