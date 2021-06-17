محافظ أسوان يستعرض مشكلات المواطنين خلال اجتماع المجلس التنفيذي

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ترأس اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المشكلات التي تم عرضها على المحافظ من المواطنين وخاصة مشاكل مزلقان الخلاصاب وبربخ الشيخ على، وأيضاً تأخر مشروع تحسين المياه بربط الخط الناقل للخزان العلوي بقرية أبوالريش، بالإضافة إلى شكوى أهالى قري كركر بعدم وجود طبيب مقيم بالوحدة الصحية، وكذلك رفع تراكمات أعمال الحفر والتكسير لخطوط المياه بمستعمرة الحديد والصلب بكيما، وتعطل تشغيل محطة عزبة المرشح، فضلاً عن إستمرار ظاهرة سرقة البلوعات، وتسرب المياه بخزان المحمودية وتعطل بعض الإشارات المرورية.

وعقب عرض هذه المشاكل شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة إلتزام جميع القطاعات بتنفيذ التكليفات التي صدرت لهم طبقاً للتوقيتات الزمنية لإحتواء وإنهاء هذه المشاكل، مع تشكيل لجنة متخصصة من كلية الهندسة للتأكد من توافر المواصفات الفنية في مشروع الخط الناقل لمياه الشرب من محطة جبل شيشة إلى الخزان العلوى الجديد لقرية أبوالريش، علاوة على إحالة واقعة قيام أحد المقاولين بقطع كابل كهربائي أثناء تنفيذ الأعمال المنوطة له بطريق السادات، وأيضاً وقف الصيانة الدورية للمحولات والمغذيات والشبكات الكهربائية وعدم قطع التيار الكهربائي لحين الإنتهاء من أداء الطلاب لإمتحانات الثانوية العامة والأزهرية وكليات جامعة أسوان.