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خليفة حفتر: تلعب دورًا مؤثرًا في استقرار ليبيا

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خليفة حفتر: مصر تلعب دورًا مؤثرًا في استقرار ليبيا خليفة حفتر: تلعب دورًا مؤثرًا في استقرار ليبيا

أعرب القائد العام للجيش الوطنى الليبي، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، عن تقديره العميق للاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح لبلاده في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا.

وأكّد حفتر الدور المؤثر الذي تلعبه من أجل إنجاح الجهود السياسية وإعادة الاستقرار بليبيا، وذلك خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى بنغازي، وفقا لما نقله موقع «الساعة 24» الليبية.

والتقى رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، اليوم الخميس، المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطنى الليبي، في بنغازي بمقر القيادة العامة بالرجمة، استكمالا لزيارته الحالية إلى ليبيا، في إطار جهود بلاده لتعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم العملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

وأعرب كامل، عن تقدير مصر لجهود وتضحيات أبناء الجيش الليبي في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم على مقدرات الشعب الليبي.

وأكّد رئيس المخابرات المصرية استمرار جهود بلاده لدعم الاستقرار بليبيا، مشيراً إلى أهمية المؤسسة العسكرية في تأمين الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات العامة المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

هذا والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اللواء عباس كامل والوفد الوزاري المرافق له بحضور رئيس المخابرات اللواء حسين العائب ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة عادل جمعة، من أجل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

المصرى اليوم

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