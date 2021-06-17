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الداخلية تكشف حقيقة الشروع في قتل طبيبة الشرقية

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الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشروع في قتل طبيبة الشرقية الداخلية تكشف حقيقة الشروع في قتل طبيبة الشرقية

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نفى مصدر أمني صحة ما جاء بمقطع متداول عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام شخص بالشروع في قتل طبيبة لملامستها مرآة سيارته دون قصد بمحافظة الشرقية.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا عن الصحة جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام الطبيبة «المشار إليها بمقطع الفيديو» في وقت سابق بتحرير محضر يتضمن اتهامها لقائد السيارة «مرتكب الواقعة» باصطدامه بها حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وإحداث إصابتها بكسور وكدمات متفرقة لملامستها مرآة سيارته دون قصد.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة معللاً ذلك لتعرضه لغيبوبة سكر، واتُخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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