الحملة الترويجية للسوق العربية تصل إلى 20 مليون مستخدم خلال شهر

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حققت الحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر بالسوق العربية على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نتائج إيجابية منذ أن تم إطلاقها في الأسبوع الأول من شهر مايو الماضى.

من جانبه، أوضح الأستاذ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن نتائج البحث عن السفر إلى مصر وفقاً لمحرك البحث جوجل بعد حوالى شهر واحد من إطلاق الحملة، أشارت إلى وصول الحملة إلى ما يقرب من 20 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج على أن هذه النتائج تعتبر مؤشراً هاماً على نجاح هذه الحملة الترويجية بالسوق العربية، حيث وصلت زيادة نسبة البحث عن السفر إلى مصر بدول التعاون الخليجي خلال شهر مايو 2021 إلى 41% مقارنة بشهر إبريل من نفس العام أي قبل إطلاق الحملة، في حين أن نسبة زيادة البحث كانت 3 % خلال مايو 2019 مقارنة بشهر إبريل من 2019 وذلك قبل ظهور أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أنه قد تم إطلاق هذه الحملة الدعائية لمصر بالسوق العربية على أهم المنصات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكبرى منصات البحث والحجز وذلك تحت شعار «#مصربتناديك #أجازتكفيمصر #سافرمصر».

جاء ذلك في ظل اهتمام الوزارة باستخدام الوسائل الترويجية الحديثة وخاصة في ظل زيادة عدد المستخدمين للإنترنت بالعالم ومنهم شريحة الشباب.

تعد السوق العربية إحدى الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية حيث إنها تمثل أكثر من 20% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.