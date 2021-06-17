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شادي محمد يعود إلى قناة الأهلي .. « وتفاصيل»

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شادي محمد يعود إلى قناة الأهلي .. «فيديو وتفاصيل» شادي محمد يعود إلى قناة الأهلي .. « وتفاصيل»

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أعلنت قناة النادي الأهلي عن انطلاق برنامج «البيت الكبير» في شكله الجديد بعد مرحلة التطوير، وذلك يوم الأحد لمقابل في تمام العاشرة مساء.

وسيكون إسام الشاطر هو مقدم البرنامج في شكله الجديد وسيستضيف شادي محمد قائد الأهلي السابق، في الحلقة الأولى.

وكان شادي محمد هو مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي خلال مجلس محمود طاهر ثم رحل عن مهمته بعد تولي محمود الخطيب رئاسة النادي.

وحرص قائد الأهلي السابق على دعم مجلس الإدارة الحالي والإشادة بما يقدمه، بعد فترة من توجيه الانتقادات.

المصرى اليوم

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