جيش الاحتلال يهدد برد قوي على غزة بسبب البالونات الحارقة

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تسببت البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة في 13 حريقا في مستوطنات «غلاف غزة» اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية إن ما مجموعه خمسة حرائق اندلعت الخميس، في النقب، بما في ذلك حرق الحقول في غابة «باري».

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي ان الجيش سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وفي الوقت نفسه يستعد لاستئناف التصعيد مع غزة.

وجاء إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ردا على «مسيرة الأعلام» التي نظمت الثلاثاء المنصرم، مما تسبب في حوالي 30 حريقًا.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال تدرس كيفية الرد على اطلاق البالونات.