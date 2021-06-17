أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

جيش الاحتلال يهدد برد قوي على غزة بسبب البالونات الحارقة

Print
جيش الاحتلال يهدد برد قوي على غزة بسبب البالونات الحارقة جيش الاحتلال يهدد برد قوي على غزة بسبب البالونات الحارقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت البالونات الحارقة التي اطلقت من قطاع غزة في 13 حريقا في مستوطنات «غلاف غزة» اليوم الخميس، لليوم الثالث على التوالي، وفق وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية إن ما مجموعه خمسة حرائق اندلعت الخميس، في النقب، بما في ذلك حرق الحقول في غابة «باري».

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الاسرائيلي ان الجيش سيرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، وفي الوقت نفسه يستعد لاستئناف التصعيد مع غزة.

وجاء إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة ردا على «مسيرة الأعلام» التي نظمت الثلاثاء المنصرم، مما تسبب في حوالي 30 حريقًا.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي، فإن حكومة الاحتلال تدرس كيفية الرد على اطلاق البالونات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر

طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا

تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب