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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والسفير المصري في موسكو إيهاب نصر، بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وتسوية الوضع في ما يتعلق ببناء سد النهضة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية: «تم إيلاء اهتمام خاص لمسائل بدء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية مع الحفاظ على وقف إطلاق النار وتدعيمها بعد المواجهة المسلحة الأخيرة في غزة، والمسائل المرتبطة بالقطاع»، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار البيان إلى أنه تم كذلك التطرق إلى مهام التفاوض على تسوية الوضع في ما يتعلق ببناء سد النهضة على نهر النيل الأزرق، بناء على القانون الدولي ومع مراعاة المصالح المشروعة لدول المنطقة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه تم «تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا التعاون الروسي المصري في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية الأخرى».

يشار إلى أن روسيا تشارك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في «اللجنة الرباعية الدولية»، التي تتوسط في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا منفتحة على تنظيم واستضافة اجتماع بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، في أقرب وقت؛ مشيرا إلى ضرورة استئناف الوساطة الدولية في عملية السلام.