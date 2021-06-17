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البيت الأبيض: بايدن «تحدى بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا»

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البيت الأبيض: بايدن «تحدى بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا» البيت الأبيض: بايدن «تحدى بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا»

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صرح مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك ساليفان، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن «تحدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر بشأن العديد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان».

وأضاف ساليفان خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس: «نعتقد أننا اختتمنا هذه الجولة باستراتيجية مشتركة مع حلفائنا، وحددنا لروسيا الحدود وقدراتنا إن لم تتخذ إجراءات ضد المجرمين الذين يشنون الهجمات السيبرانية على مواقع بنيتنا التحتية».

وأشار ساليفان إلى أن واشنطن ترى إمكانية للتعاون مع في سوريا، وأوضح أن الرئيسين «تطرقا للوضع في سوريا وركزا على مسائل نقل المساعدات الإنسانية»، وأن بايدن لفت لنظيره الروسي «وجود ملايين الجياع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا، وإلى أن وجود الممرات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وخاصة الممر المفتوح حاليا الذي يجب تمديد عمله في يوليو، أمر بالغ الأهمية».

وأضاف أن الرئيس الروسي لم يقطع على نفسه أي التزامات بشأن تصويت روسيا على قرار الأمم المتحدة بهذا الشأن في يوليو، وتابع: «لكننا نعتقد أن هناك فرصا للعمل المشترك بين الولايات المتحدة وروسيا للتوصل إلى النتيجة الإيجابية، ليتم تبني القرار والحفاظ على الممر».

وتابع: «قد تتخذ إجراءات أخرى لتخفيف معاناة الشعب السوري بالتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتابع خلال الأشهر القريبة مدى التقدم في العمل مع روسيا حول العديد من القضايا، ولا تستبعد اتخاذ إجراءات إن لم يتم تحقيق ذلك.

وقال إن «هناك 3 أو 4 مجالات يمكن أن نرى خلال الأشهر القادمة ما إذا سنتمكن من إحراز التقدم فيها، أو نبتّ في مدى ضرورة أن نتخذ خطوات ما لحماية مصالحنا»، موضحا أن تلك المجالات تشمل الأمن السيبراني وتسوية النزاعات الإقليمية والاستقرار الاستراتيجي وعمل البعثات الدبلوماسية للبلدين.

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