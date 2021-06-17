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بريطانيا تحذر المستثمرين في "البتكوين" من خسارة كل أموالهم

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بريطانيا تحذر المستثمرين في "البتكوين" من خسارة كل أموالهم بريطانيا تحذر المستثمرين في "البتكوين" من خسارة كل أموالهم
لفتت إلى أن 38% منهم يعدونها مقامرة

بريطانيا تحذر المستثمرين في

حذرت هيئة رقابة مالية بريطانية، اليوم (الخميس)، الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية المشفرة مثل البتكوين بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.

وأوضحت "الهيئة" أن 2,3 مليون بريطاني يحملون عملات مشفرة مقابل 1,9 مليون العام الماضي، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولفتت إلى أن 38 بالمائة من المتداولين بالعملات الرقمية، اعتبروا هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47 بالمائة العام الماضي، بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مكملاً وإما بديلاً للاستثمارات السائدة.

وشهدت العملة الرقمية الرئيسة البتكوين تقلبات هائلة خلال العام الماضي.

بريطانيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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