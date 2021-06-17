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"المرور": الحملة على المركبات المتوقفة بأماكن "ذوي الإعاقة" تضبط 2909 مخالفات

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كشف المرور السعودي، عن أن تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، أسفر عن ضبط 2909 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي: "أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف: "جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة".

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

المرور المرور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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