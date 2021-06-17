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رحيل مؤسس زامبيا.. كينيث كاوندا عن 97 عاماً

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رحيل مؤسس زامبيا.. كينيث كاوندا عن 97 عاماً رحيل مؤسس زامبيا.. كينيث كاوندا عن 97 عاماً
حكم البلاد لمدة 27 سنة

رحيل مؤسس زامبيا.. كينيث كاوندا عن 97 عاماً

توفي كينيث كاوندا الرئيس المؤسس لزامبيا، عن 97 عاماً في مستشفى عسكري في لوساكا حيث كان يعالج من التهاب رئوي، بحسب ما أوردت "رويترز" اليوم (الخميس).

وقال كامباراج نجل "كاوندا" في صفحة الرئيس الراحل على "فيسبوك" أمس: "يؤسفني أن أبلغكم أننا فقدنا كينيث كاوندا، فلنصلي من أجله".

وحكم "كاوندا" زامبيا منذ عام 1964، عندما حصلت الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا على استقلالها عن بريطانيا، حتى عام 1991، وبعد ذلك أصبحت واحدة من أكثر النشطاء في إفريقيا التزاماً بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.زامبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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