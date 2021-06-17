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"النواب الأمريكي" يؤيد إلغاء التفويض الممنوح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق

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"النواب الأمريكي" يؤيد إلغاء التفويض الممنوح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق "النواب الأمريكي" يؤيد إلغاء التفويض الممنوح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في العراق
حصل على موافقة 265 عضوًا مقابل رفض 162

أيد مجلس النواب الأمريكي، اليوم (الخميس) إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002، الذي سمح بالحرب على العراق.

ومع استمرار التصويت، وصل عدد الأصوات المؤيدة للإلغاء إلى 265 صوتًا مقابل رفض 162، وفقًا لـ "رويترز".

ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضًا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا.

وأعلن الرئيس "بايدن" من قبل أنه يدعم الإلغاء.الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن مجلس النواب الأمريكي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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