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أسماء جلال تصور «ورق التوت».. أعترض على مشاهد العري بلا هدف

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أسماء جلال تصور «ورق التوت».. أعترض على مشاهد العري بلا هدف أسماء جلال تصور «ورق التوت».. أعترض على مشاهد العري بلا هدف

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تصور الفنانة الشابة أسماء جلال حاليا مشاهدها فى مسلسل «ورق التوت»، وهو مسلسل طويل من نوعية دراما الـ45 حلقة بجانب التصوير فى العديد من الأماكن، وتدور أحداثه عن بطل العمل شريف سلامة الذى يقدم دور مخرج يبحث عن فتاة للعمل معه.

وقالت «أسماء»، فى تصريحات لها، إن الدور مختلف عما قدمته من قبل، وتحدثت عن دورها فى مسلسل «خلى بالك من زيزى»، وأضافت: «الدور كان صعبا، وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD، ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور، وخاصة أنه دور أم لطفلة، وكان الدور مفاجئا للجمهور.

وعن أبطال العمل والطفلة ريم عبدالقادر التى قدمت دور الطفلة تيتو التى جسدت «أسماء» دور والدتها فى المسلسل قالت: هى مجتهدة بشكل كبير، وكانت متفهمة للدور بشكل جيد، أما محمد ممدوح فهو فنان كنت أتمنى العمل معه، بينما على الطيب تعاملت معه فى عمل سابق وهو من أشطر النجوم.

وحول أقرب الأدوار لها قالت: دورى فى مسلسل مملكة «إبليس»، بجانب دورى فى مسلسل «أنصاف مجانين» لأنه دور معقد وتعاونت فيه مع مريم نعوم، وحول الجزء الجديد من مسلسل «حكايات بنات» قالت من أفضل الأعمال وأحبه كثيرا، وكنت أخشى مقارنة الجمهور لنا بالبطلات السابقات للعمل.

وأكدت أسماء جلال أنها تحب الأعمال الدرامية أكثر من الكوميديا، كما أنها تميل للأعمال الرومانسية عن الأكشن وعن المشاهد الرومانسية فى الأعمال الفنية، قالت: إن الفنان يقدم الكثير من الأمور، ولكن اعتراضى على مشاهد العرى بلا هدف.

المصرى اليوم

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