أخبار عاجلة

ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
85.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. استفادت منها ٣٫٦ مليون أسرة فقيرة -
يورو 2020: إنجلترا تثأر من ألمانيا وتنهي عقدة الماكينات -
إنجاز 97% من «طريق الكباش» بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم

Print
الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين "آل الشيخ" مديراً تنفيذياً لكرة القدم
خلال اجتماعه الدوري برئاسة البلطان

الشباب يشكر وزير الرياضة.. ويعين

عقد مجلس إدارة نادي الشباب اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، وتم استعراض كافـة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم مناقشة تقارير الأداء المالي والإداري والمراجع الداخلي وتقارير كافة الإدارات المقدمة من الرئيس التنفيذي خليف الهويشان، كما تم مناقشة تطورات العمل في الحوكمة والكفاءة المالية والرخصة الآسيوية، واعتماد خطة وبرنامج الفئات السنية والألعاب المختلفة للموسم القادم.

كما عرض رئيس المجلس خطط ورؤية الإدارة في الرعايات والاستثمار للموسم القادم، واستثمار أراضي ومرافق النادي.

كما قدم رئيس المجلس جزيل الشكر والتقدير للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على دعمه المستمر والمتواصل لكافة الأندية واعتماد توسعة وتطوير ملعب نادي الشباب وفق أحدث المواصفات.

وقد ناقش الأعضاء كافة البنود والتقارير وتم اعتماد التوصيات اللازمة.

كما اعتمد مجلس الإدارة انضمام طلال آل الشيخ إلى منظومة العمل الإداري وتعيينه في منصب المدير التنفيذي لكرة القـدم، وذلك لما يملك من خبرات طويلة في مجال العمل الرياضي حيث تقلد عدة مناصب رياضية في نادي الشباب والاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم، وتمنى مجلس الإدارة لـ"آل الشيخ" كل التوفيق في مهمته الجديدة وأن يحقق الأهداف والتطلعات المأمولة.الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

في المباراة الختامية لـ "مهرجان براعم المستقبل للكرة الطائرة ".. الهلال والخويلدية وجهًا لوجه

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين

اتحاد القدم يوقع مذكرة تفاهم مع الرابطة لدعم تأسيس رابطة اللاعبين المحترفين